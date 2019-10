Einst galt sie als Shootingstar der SVP und aussichtsreiche Nationalratskandidatin: Karin Bertschi, die junge Recycling-Unternehmerin aus Leimbach. Inzwischen hat die 29-Jährige aber ihren Rücktritt aus dem Grossen Rat bekannt gegeben, eine Kandidatur für einen Parlamentssitz in Bundesbern ist damit kein Thema mehr.

Mit den anstehenden Wahlen im Aargau beschäftigt sich Karin Bertschi aber durchaus. Das zeigt ein Beitrag auf Facebook, in dem sich Bertschi zu Wahlplakaten äussert. «Bei allem Verständnis für die Kandidierenden, sich optimal vermarkten zu wollen: Bei uns in der Region nimmt das Ausmass der ziemlich verwahrlosten Wahlwerbungsplakate zu», schreibt sie zu einem Foto, das Plakate in schlechtem Zustand kurz vor dem Möbel Pfister in Suhr zeigt.