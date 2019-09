Jedes Jahr müssen im Aargau rund 470 Lehrpersonen an der Volksschule ersetzt werden. Von der Pädagogischen Hochschule kommen aber nur 250 bis 300 neue Lehrerinnen und Lehrer an die Aargauer Schulen.

Das hat Konsequenzen für den Schulbetrieb: An zahlreichen Schulen mussten Notlösungen getroffen werden, damit der Unterricht stattfinden kann. So wurden Klassen zusammengelegt, das Fächerangebot wurde reduziert, heilpädagogische Massnahmen können nicht oder nur teilweise angeboten werden. Und es unterrichten vielerorts Lehrpersonen, welche die an sich vorgeschriebene Ausbildung nicht aufweisen. Das führt dazu, dass etablierte Lehrpersonen und Schulleitungen häufig zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen: Sie betreuen und coachen die Quer- und Neueinsteiger.

Die Kompromisse bei der Stellenbesetzung nehmen ständig zu und die Lösungen werden unbefriedigender. «Solche Notmassnahmen sind keine Lösungen», sagt Philipp Grolimund, Co-Präsident des Schulleiterverbandes. Zwar sei die Anstellung von Lehrpersonen Aufgabe der Schulen vor Ort, sagt Grolimund. Doch die Schulleitungen fühlten sich oft vom Kanton im Stich gelassen. Der Ernst der Situation werde vom Bildungsdepartement heruntergespielt. Er sehe weder ein griffiges Konzept noch konkrete Lösungsangebote. «Nur schon etwas Transparenz und Offenheit vonseiten des Kantons wären hilfreich», sagt Grolimund und erzählt von Schulleitenden, die sich als Versager fühlen, weil es ihnen nicht gelingt, rechtzeitig genügend qualifizierte Lehrpersonen zu finden.

Lohn ist künftig nicht mehr nur altersabhängig

Der Kanton gehe den Lehrermangel durchaus aktiv an, entgegnet Christian Aeberli, Leiter der Abteilung Volksschule. Er verweist auf geplante und eingeleitete Massnahmen: So hat das Bildungsdepartement (BKS) für alle Schulleitungen ein Merkblatt verfasst mit Tipps für den Umgang mit nicht besetzten Stellen. Zudem hat der Kanton Stelleninserate im deutschsprachigen Ausland aufgeschaltet. Weiter werden die Studierenden an der Pädagogischen Hochschule dazu aufgerufen, während ihres Studiums zur Lehrperson teilzeitlich zu unterrichten.