Aargauer Veranstalter brauchen ab 150 Personen eine Bewilligung: So setzt der Kanton das Verbot des Bundes um

Das Verbot des Bundes von Veranstaltung mit mehr als 1000 Personen hat auch Auswirkungen im Kanton Aargau. Organisatoren von Veranstaltungen mit 155 bis 999 Teilnehmenden brauchen im Aargau ab sofort eine Bewilligung des Kantons.

Es sei ein einfaches, schlankes Bewilligungssystem, sagte Regierungsrat Jean-Pierre Gallati am Freitagnachmittag vor den Medien in Aarau. Das Bewilligungsformular könne auf der Website des Kantons heruntergeladen werden. Innerhalb einer Stunde werde ein Entscheid gefällt. Es gehe darum, dass jeder Organisator und Teilnehmer möglichst schnell Klarheit habe.

Traditioneller Reusslauf abgesagt

Abgesagt worden ist das Challenge-League-Spiel FC Aarau - GC am Freitagabend in Aarau. Nicht stattfinden wird am Samstag der traditionelle Reusslauf in Bremgarten. "Wir bedauern dies natürlich sehr, unterstützen jedoch den Entscheid des Bundesrates, dass die Gesundheit der Bevölkerung Vorrang hat", teilten die Organisatoren auf ihrer Website mit.

Auch die Fasnachtsumzüge in Brugg, Windisch, Unterlunkhofen und Zofingen am Sonntag sind gestrichen.

Patent Ochsner gibt Konzert in Zofingen

Trotz des Verbots von Grossveranstaltungen durch den Bundesrat wegen des Coronavirus findet das Konzert von Patent Ochsner am Freitagabend im Stadtsaal Zofingen statt. "Der Veranstalter hat gesagt, wir können spielen. Und wir wollen spielen", sagte Christian Siegenthaler von Patent Ochsner auf Anfrage.

Der Bundesrat untersagte am Freitag wegen des um sich greifenden Coronavirus alle öffentlichen Grossveranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Verbot gilt laut dem Departement des Innern bis zum 15. März. Es wurde aufgrund der besonderen Lage verhängt.