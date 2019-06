Die Aargauische Industrie- und Handelskammer (AIHK) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Aargauer Unternehmen sind mehrheitlich zufrieden. Die Mitgliederzahl ist leicht angestiegen, die Finanzen sind stabil.

Die relevantesten Abstimmungen sind im Sinne der AIHK ausgefallen. «Warum so viel Drama, wenn es uns doch eigentlich gut geht?», fragte AIHK-Präsidentin Marianne Wildi gestern in ihrer Begrüssungsrede an der Generalversammlung im Trafo Baden.

Die Antwort gab sie sich gleich selber. Es ist Wahljahr. Die Wahlen seien die nächste grosse Herausforderung. «Wir haben die Chance, dass der Kanton Aargau wieder von zwei bürgerlichen Ständeräten repräsentiert wird», sagte Wildi. «Und diese Chance sollten wir packen!»