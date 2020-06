Aargauer Tourismus-Gutscheine gehen weg wie warme Weggli

Am Donnerstag kündigte Aargau Tourismus eine gross angelegte Gutschein-Aktion an, in deren Rahmen 3333 50-Franken-Gutscheine für 35 Franken zum Verkauf stehen, gesponsert von AKB und Axpo. Diese können in 150 Aargauer Betrieben eingelöst werden.

Am Freitag wurde das erste Kontingent von 1500 Gutscheinen zum Verkauf freigegeben. Und die Aktion war erfolgreich: Am Abend waren nur noch einige wenige übrig. Begleitet wurde der Ansturm von viel positivem Feedback, wie Aargau Tourismus-Direktorin Andrea Portmann erzählt: «Viele Leute fanden die Aktion eine schöne Idee. Wir werden mit Lob überschwemmt.» Wofür genau die Kunden den Gutschein einsetzen wollen, kann Portmann indes noch nicht sagen: «Das sehen wir erst, wenn die Gutscheine benutzt wurden», erklärt sie.

Und auch das Verkaufsdatum des zweiten Kontingents der Gutscheine steht noch nicht fest. Man wolle die Kunden aber nicht zu lange warten lassen, verspricht Portmann. Ausserdem werde die Aktion rechtzeitig angekündigt. (ama)