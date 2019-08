Pirmin Umbricht, Winzer aus Untersiggenthal, hat um 16.15 Uhr alle Hände voll zu tun. Er steht hinter der Bar der Terrasse de Confrérie und schenkt den Gästen Aargauer Wein ein. Die Luft ist feucht und riecht nach Alkohol. Draussen giesst es in Strömen. Ideales Timing also, um im Trockenen ein, zwei Gläser Wein zu trinken beziehungsweise sich bei einer Degustation von der Vielfalt der Aargauer Weine zu überzeugen. Die Degustation hat der Branchenverband Aargauer Wein organisiert. Wie viel Wein schon ausgeschenkt wurde, kann Pirmin Umbricht nicht sagen. «Ich habe keinen Überblick. Ich weiss nur: Der Wein geht schnell weg.» Insgesamt hat der Verband 16 Sorten Wein – acht Weisse und acht Rote – nach Vevey gebracht. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich also durch die ganze Palette trinken. Also fast. Mitte Nachmittag waren drei Sorten bereits weg. «Mir seckled z’Vierte», sagt Umbricht mit Blick auf seine Kolleginnen und Kollegen hinter der Bar. Es ist seine erste Fête des Vignerons. Sein «Signature» ist einer der vier Aargauer Staatsweine 2019. Er erhielt den Titel in der Disziplin «rote Spezialitäten».

Die Döttinger sind auf Vereinsreise An der Bar erkennt Pirmin Umbricht ein bekanntes Gesicht. Benno Wäger, Mitglied des Vereins Winzerfest Döttingen, hat den Weg an den Aargauer Stand gefunden. Sie seien auf einer zweitägigen Vereinsreise, erzählt er. Angereist sind die Döttinger nicht mit dem Extrazug des Kantons, sondern mit dem Car. Für die 30-köpfige Gruppe geht es am Mittwoch weiter ins Wallis. Umbricht schenkt seinem Kollegen ein Glas Rotwein ein. «Mein erster heute», sagt Wäger. Wirklich? «Mein erster Roter», konkretisiert er. Und auch der erste Aargauer an diesem Tag. Bis jetzt habe er nur weissen Waadtländer getrunken. «Wir sind hier schliesslich in Vevey.» Recht hat er. Aargauer Wein kann er schliesslich das ganze Jahr trinken. Die schönsten Bilder vom Aargauer Tag an der Fête des Vignerons:

