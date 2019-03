Für etwas mehr als 40 Franken kaufte der Aargauer SVP-Nationalrat Luzi Stamm am Dienstag in Bern ein Gramm Kokain. Sein Plan: «Mein Ziel ist es, den Kokainring in der Schweiz zu zerstören.»

Die etwas seltsam anmutende Aktion des 66-jährigen Rechtsanwalts aus Baden AG war danach beliebtes Gesprächsthema im Bundeshaus.

«Erholungsbedingte Auszeit»

Nun hat seine Kantonalpartei reagiert. Sie verkündet am Samstagabend in einer kurzen Medienmitteilung, dass Luzi Stamm vorerst seine Tätigkeit als Nationalrat niederlege.