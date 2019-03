Damals betrug die Durchschnittsprämie der obligatorischen Krankenversicherung im Aargau 2281.32 Franken. Dies halten die Fraktionen von SVP und FDP (Sprecherin: Nicole Müller-Boder/SVP) des Grossen Rates in einer am Dienstag eingereichten Motion fest. Diese Pauschalabzüge seien nicht mehr angemessen, heisst es dazu. Denn seither sei die Durchschnittsprämie stark angestiegen. 2017 betrug sie bereits 5364 Franken, «was einem Anstieg von 135 Prozent entspricht», wie die Motionäre argumentieren. Aber: Während die Bevölkerung diesen massiven Prämienanstieg verkraften muss, sei die Höhe des Pauschalabzugs seit 18 Jahren unverändert. Die beiden Fraktionen verlangen deshalb «dringend eine Anpassung an die aktuellen Verhältnisse».

Sie verlangen jetzt eine Verdoppelung des geltenden Pauschalabzugs für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen für verheiratete Personen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, auf 8000 Franken und für die übrigen Steuerpflichtigen auf 4000 Franken. Mit dieser Erhöhung werde dem massiven Prämienanstieg zumindest teilweise Rechnung getragen, so die Argumentation. Die Durchschnittsprämie betrug 2017 bereits 5364 Franken, was gegenüber 2001 einem Anstieg von 135 Prozent entspreche.

Bund passt Abzüge massiv an

Der Vorstoss im Aargau fällt just in eine Zeit, in der sich der Bund anschickt, die pauschalen Abzüge für Krankenkassenprämien bei der direkten Bundessteuer zu erhöhen. Nach dem Nationalrat hat nämlich gestern auch der Ständerat als Zweitrat einen entsprechenden Vorstoss gutgeheissen. Der Bundesrat muss jetzt eine Vorlage erarbeiten. Demnach soll der Abzug für Alleinstehende von 1700 auf 3000 Franken erhöht werden, für Ehepaare von 3500 auf 6100 Franken. Pro Kind soll man bei der Bundessteuer neu 1200 Franken statt wie bisher 700 Franken abziehen können. Laut Finanzminister Ueli Maurer (SVP) kostet das Bund und Kanton 465 Millionen Franken. Zur Erläuterung: Verluste fallen bei den Kantonen an, weil sie mit 17 Prozent an den Einnahmen der direkten Bundessteuer partizipieren.