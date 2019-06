Am Sonntag hat er es doch noch getan. SVP-Nationalrat Andreas Glarner entschuldigte sich im «Sonntalk» auf TeleM1 bei der jungen Zürcher Lehrerin. Was er getan habe, sei nicht korrekt gewesen. Am Dienstag hatte er die Handynummer der Lehrerin auf Facebook veröffentlicht und dazu aufgerufen, ihr mitzuteilen, «was man davon hält». Die Lehrerin hatte Eltern darauf hingewiesen, dass für muslimische Kinder am Tag des Fastenbrechens schulfrei ist und sie dafür keinen Jokertag einsetzen müssen.

Diese Regelung hatte sich die Lehrerin nicht etwa selbst ausgedacht. Sie steht so im Zürcher Schulgesetz und auch in jenem des Kantons Aargau. Doch das interessierte den SVP-Nationalrat nicht beziehungsweise er wusste es gar nicht. «Ich konnte nicht annehmen, dass die Zürcher tatsächlich so eine Verordnung haben», sagte er im «Sonntalk».