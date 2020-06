Aargauer SVP-Politiker Naveen Hofstetter: «Ich passe nicht ins Weltbild der Linken»

Der auf den Kolonialismus spezialisierte ETH-Geschichtsforscher Bernhard C. Schär sagt ganz klar, dass das Wort Mohrenkopf rassistisch ist. Sie sehen das nicht so?

Der indischstämmige Naveen Hofstetter kam als Säugling zu Adoptiveltern in die Schweiz. Seit zehn Jahren lebt er in Rothrist, ist mittlerweile Präsident der dortigen SVP und führt eine Firma für Beleuchtungstechnik. Obwohl auch der 38-Jährige Rassismus erlebt, findet er die Diskussion um die Mohrenköpfe idiotisch.

Wir wollen der Migros ganz sicher nicht vorschreiben, was sie zu verkaufen hat. Uns geht es um die Grundsatzdiskussion. Die Schweiz hat kein Rassismusproblem – das sage ich als Dunkelhäutiger. Egal was die Linken aufbauschen wollen.

Ist es nicht paradox, dass die SVP auf der einen Seite für freie Marktwirtschaft steht und auf der anderen Seite der Migros vorschreiben will, was sie zu verkaufen hat?

Ab und zu geht es auch bei Erwachsenen darum, einander mit Worten zu verletzten. Was direkt auffällt – wie die Hautfarbe oder das Gewicht – ist ein einfaches Ziel und wird als Beleidigung genutzt. Problematisch ist es, wenn jemand wirklich meint, dass alle Dunkelhäutigen faul sind oder Sachen sagt wie: «Wir müssen alle so und so vernichten.» Ehrlich gesagt denke ich, dass bei Rassisten nicht Rassismus das Hauptproblem ist, sondern dass die sonst wo einen Schaden haben. Rassismus ist einfach ein Ausdruck davon.

Wie das?

Ohne zu generalisieren: Es gibt viele Balkanstämmige in der Schweiz, die ein Problem mit dunkelhäutigen Menschen haben. Das merke ich an den Reaktionen auf meine Videos, Posts und so weiter. Leute aus dieser Region bestätigten mir das auch. Da frage ich mich: Wir haben euch so offen empfangen in der Schweiz, wieso könnt ihr nicht auch so offen sein für andere? Die Linken sagen mir: «Du gehörst nicht in die SVP. Was willst du da?» Ich frage mich dann, weshalb ich nicht in die SVP gehören soll. Etwa wegen meiner Hautfarbe? Genau das ist eben auch Rassismus. Ich passe nicht ins Weltbild der Linken. Die Herkunft bestimmt doch nicht, wo jemand politisieren soll.

Aber als Dunkelhäutiger in der SVP sind Sie doch in der Höhle des Löwen.

Ganz im Gegenteil. Seit Jahren wird von linker Seite behauptet, die SVP sei fremden- oder ausländerfeindlich. Ich und jedes andere Parteimitglied mit ausländischen Wurzeln, kann Ihnen aber bestätigen, dass das überhaupt nicht so ist.

Es gab also noch nie Fragen zu Ihrer Herkunft?

Doch, natürlich. Und das ist ja auch gut so. In einem privaten Gespräch kommen wir doch alle schnell einmal auf die Herkunft zu sprechen. Bei mir ist es wegen der Hautfarbe vielleicht etwas früher. Mir ist es lieber, wenn mich jemand fragt: «Hei, vo wo bisch eigentli?» Weil dann kann ich darüber sprechen und es ist geklärt. Leider musste ich die Erfahrung machen, dass die Linken sehr schnell schubladisieren. Sie schauen mich an und denken: «Oh, der arme Flüchtling, dem müssen wir helfen. Der hatte bestimmt eine schwere Kindheit.»

Das stimmt ja eigentlich nicht.

Genau! Das erzählen sie dann hinter meinem Rücken herum, statt mich geradeheraus zu fragen, von wo ich bin. Spricht mich jemand auf Hochdeutsch oder Englisch an, weil er denkt, ich kann wegen meiner Hautfarbe kein Schweizerdeutsch, empfinde ich das auch nicht als rassistisch. Für mich zeigt das vielmehr die Offenheit der Schweiz, dass eine fremd aussehende Person direkt in einer besser verständlichen Sprache angesprochen wird.

Hatte Ihre Hautfarbe oder Ihre politische Einstellung schon negative Auswirkungen auf Ihre berufliche Tätigkeit?

Nein, das denke ich nicht. Vielleicht gibt mir jemand wegen meiner Hautfarbe oder meiner politischen Einstellung einen Auftrag nicht. Aber das bekomme ich ja nicht mit. Im Gegenteil eigentlich, ich kann mich nicht über meine Auftragslage beschweren. Mir ist klar, dass ich wegen meiner Hautfarbe eher auffalle. Mit meiner Einstellung und Arbeitshaltung kann ich etwaige Vorurteile aber schnell entkräften.

Als Politiker treten Sie als Hardliner am rechten Flügel der SVP auf. Seit zehn Jahren sind Sie in der SVP Rothrist und in der Aargauer Politik bekannt. Kandidieren Sie im Herbst für den Grossen Rat?

Ja, meinen Namen findet man tatsächlich auf der Liste der SVP – wenn denn niemand etwas dagegen hat. Weil keine Nominationsversammlung stattfinden kann, liegt die Liste aktuell noch bei den Ortsparteipräsidenten auf.