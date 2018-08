In der Schweiz arbeiten derzeit rund 320'000 Grenzgänger, im Aargau sind es knapp 14'000. Mit Abstand die meisten Grenzgänger, die im Aargau arbeiten, leben in Deutschland. Die Deutschen machen 84 Prozent der Grenzgänger im Kanton aus, bei den Franzosen als zweitstärkster Grenzgängernation sind es 14 Prozent.

Wenn ein Grenzgänger seinen Job verliert, muss er nach dem heutigen System die Ansprüche auf Arbeitslosenentschädigung im Wohnsitzland geltend machen – bei Betroffenen im Aargau also in Deutschland oder in Frankreich. Da Grenzgänger während der Dauer ihrer Tätigkeit in der Schweiz auch in die hiesige Arbeitslosenkasse (ALV) einzahlen, entrichtet diese bis zu fünf Monate eine Ausgleichszahlung an den Wohnsitzstaat der Grenzgänger. Arbeitslosenentschädigung erhalten diese von ihrem Wohnsitzstaat, sie wird nach dessen Ansätzen ausbezahlt.