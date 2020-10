Aargauer SVP-Basis kritisiert eigene Partei wegen Umgang mit Corona – die Chefs schweigen

In der grössten Aargauer Partei brodelt es. In gleich zwei Leserbriefen, die in der Ausgabe der Aargauer Zeitung vom Donnerstag abgedruckt wurden, wird scharf gegen Parteisekretär Pascal Furer und Parteipräsident Andreas Glarner geschossen. In einem der Briefe heisst es:

Die neu gewählte SVP-Grossrätin Barbara Borer-Mathys hatte Anfang Oktober die Kommunikation ihrer Partei öffentlich kritisiert. Insbesonders griff sie Stil und Kurs des Parteipräsidenten Andreas Glarner an. Dieser erklärte am Wahlsonntag, an dem die SVP 1,6 Prozent an Wahlstärke verlor, dass bei der SVP Aargau alles in Ordnung sei. «Wir sind überhaupt nicht zerstritten», sagte Glarner gegenüber Tele M1. «Es gibt eine einzelne Exponentin, die sich ungeschickt verhalten hat. Wir werden dies intern thematisieren.»

Hört man sich bei der Basis der grössten Aargauer Partei um, klingt dies allerdings ein wenig anders. Zu den Vorwürfen aus den eigenen Reihen wollten am Donnerstag weder Andreas Glarner noch Pascal Furer Stellung nehmen. (luk)