Im Aargau stehen 12 000 Personen auf der schwarzen Liste, weil sie ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlten. Sie haben nur Anspruch auf Notfallbehandlungen. Was heisst das für die Ärzte? Er wisse zunächst nicht, ob sich ein Patient auf der schwarzen Liste befinde, sagt Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbands. Erst wenn er die Krankenkassenkarte einlese, sehe er, ob der Patient eine Versicherungsdeckung habe. Falls eine solche fehle, lasse sich in den allermeisten Fällen eine Lösung finden. Sollte jemand die Rechnung nicht bezahlen, leite er eine Betreibung ein. Dies gelte für alle säumigen Rechnungszahler. So gesehen sei die schwarze Liste kein Problem, das sich im Alltag stelle. (az)