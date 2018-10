Vor gut einem Monat musste die Polizei ausrücken, weil in der Asylunterkunft in Holderbank eine Ruhestörung gemeldet wurde. Was die Beamten dann aber vorfanden, war ein totes Schaf im Kühlschrank – das Tier gehörte Bauernverbandspräsident Alois Huber.

Dieser ist durch die neuste Entwicklung wütend und dankbar gleichzeitig: Der Kanton hat ihm versprochen, man werde für das Schaf aufkommen, dass zwei abgewiesene Asylbewerber gestohlen und geschlachtet hatten. Huber hätte eine ganz eigene Lösung parat gehabt, wie er gegenüber TeleM1 sagt: «Ich hätte die 'Bauern-Taktik' angewendet. Die beiden hätten mit dem Lamm sicher für drei Wochen zu essen gehabt. Dafür hätte ich ihnen das Taggeld weggenommen.»

Nach etwa einem Monat hätte man so die 300 Franken für das Schaf beisammen gehabt. Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin Unterabteilung Asylwesen beim Kanton Aargau, erklärt, warum das trotzdem nicht möglich ist: «Die 7.50 Franken brauchen die Personen, um sich zu ernähren, da können wir unmöglich alles streichen.» Zudem habe die Polizei das Schaf nach dem Vorfall mitgenommen und entsorgt.

Bestraft werden die beiden Männer trotzdem: Eine Möglichkeit wäre, ihnen einen Franken täglich vom Taggeld abzuziehen. Allerdings weist Brugger Kalfidis darauf hin, dass es bei Ausreisepflichtigen auch möglich sei, dass sie plötzlich nicht mehr da sind und der Kanton deshalb nicht die ganze Summe einziehen könne.