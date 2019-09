Das Verteidigungsdepartement VBS kann nicht zufrieden sein: Noch nie sind so wenige junge Männer und Frauen in die Rekrutenschule eingetreten wie im Vorjahr. Der AZ liegen nun die Zahlen für den Aargau vor.

Um den Umzug problemlos durchziehen zu können, wurden in den Jahren zuvor mehr Stellungspflichtige zur Rekrutierung aufgeboten als gewöhnlich.

Weniger Rekruten wegen flexiblem Ausbildungs-Start

Einen weiteren Grund für die tiefere Zahl Rekrutierte sieht Stäuble im flexiblen Start der Rekrutenschule. Seit dem Inkrafttreten der Armeereform «Weiterentwicklung der Armee» im Jahr 2018 können die Wehrpflichtigen frei wählen, wann sie die Rekrutenschule absolvieren wollen. Sie haben Zeit bis zum 25. Lebensjahr.

Nach dem Umzug nach Aarau wird sich die Zahl der aufzubietenden Stellungspflichtigen wieder erhöhen. Doch sie wird sich auf einem tieferen Niveau als bisher einpendeln.

Doch in Sachen Tauglichkeit schneiden die jungen Männer und Frauen aus dem Aargau im Vergleich zu den übrigen Stellungspflichtigen sehr gut ab. Auch hier ist in absoluten Zahlen ein Rückgang zu verzeichnen, relativ ausgedrückt waren aber noch nie so viele Aargauer Militärdienst-tauglich wie 2018: nämlich 75,9 Prozent. Damit liegen sie 6,4 Prozentpunkte über dem Schweizer Durchschnitt. Insgesamt rangiert der Aargau an achter Stelle der interkantonalen Tauglichkeits-Rangliste.

Ausdruck für die gute Fitness der jungen Aargauer ist: jeder Vierte holt sich am Aushebungstag das Sportabzeichen ab. Darauf ist Kreiskommandant Stäuble ziemlich stolz.