Mit 65 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Nicht in Zofingen, wo Angestellte der Stadt in Zukunft nach Vereinbarung bis zu ihrem 70. Altersjahr arbeiten dürfen. Das teilte die Stadt letzte Woche mit. Auch nicht in Baden, Rheinfelden, Aarau und Wohlen. In all diesen Gemeinden im Aargau können Angestellte weiterbeschäftigt werden, die Dauer des Arbeitsverhältnisses variiert von Fall zu Fall.

In Baden wurde das Personalreglement im Jahr 2014 entsprechend angepasst, so der Stadtschreiber Heinz Kubli auf Anfrage der AZ. Die Erfahrungen seien positiv: «Der Know-How-Transfer ist so gewährleistet», so Kubli. Grundsätzlich sei eine Weiterbeschäftigung in allen Bereichen möglich. Momentan seien Angestellte, die das Rentenalter überschritten haben, in Stadtführungs- und Leitungsfunktionen sowie in Projektleitungsstellen beschäftigt.