Fall Oftringen: Staatsanwaltschaft beantragt ein Tierhalteverbot und eröffnet ein Verfahren wegen Tierquälerei

Am Dienstag hat die Kantonspolizei Aargau nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm in Oftringen einen Tierhalter festgenommen. Zuvor waren auf seinem Grundstück etliche tote Tiere gefunden worden. Andere waren in sehr schlechtem Zustand. Der Beschuldigte war bereits im Zusammenhang mit einer Anzeige wegen Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz vorgeladen. Zur Einvernahme bei der Kantonspolizei am Montag erschien er jedoch nicht. Deshalb stellte die Staatsanwaltschaft einen Vorführbefehl aus.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm hat gegen den 57-jährigen Schweizer ein Verfahren wegen mehrfacher Tierquälerei eröffnet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Beschuldigte macht geltend, dass er durch die langjährige und intensive Pflege seiner hochbetagten Mutter sowie deren kürzlichen Tod mit der Tierhaltung überfordert gewesen sei.

Die Staatsanwaltschaft gelangt heute ans Zwangsmassnahmengericht und beantragt, dass dem Beschuldigten untersagt wird, Tiere zu halten. Der Beschuldigte hat früher bereits gegen das Tierschutzgesetz verstossen und ist deswegen vorbestraft: Er wurde im Juli 2019 von der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verurteilt. Im November 2019 erging ein weiterer Strafbefehl, gegen den Einsprache erhoben wurde.

Den Abschluss des Verfahrens wird die Staatsanwaltschaft zum gegebenen Zeitpunkt kommunizieren. (mma)

Polizeibilder vom Februar: