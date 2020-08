Aargauer SP und Grüne kämpfen gemeinsam für zwei Regierungssitze

Die beiden Parteileitungen zeigten sich in der Mitteilung überzeugt, dass es gerade jetzt eine starke links-grüne Vertretung in der Regierung brauche. Die Corona-Krise treffe insbesondere Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen finanziell hart. «Kurzarbeit oder sogar Stellenverlust sind für viele Familien und Haushalte existenzbedrohend», sagte SP-Parteipräsidentin Gabriela Suter. Um dieser Krise entgegenzuwirken, müsse der Aargau schnelle sozialpolitische Massnahmen ergreifen. «Jobs und Löhne müssen nachhaltig gesichert werden.»

Seit 2017 ist Links-Grün nur noch mit einem Sitz im Regierungsrat vertreten. Dies solle sich bei den anstehenden Wahlen ändern, wie die beiden Parteien am Montag mitteilen. Es sei das gemeinsame Ziel der SP und der Grünen, zwei Sitze im Aargauer Regierungsrat zu holen. Dazu wollen sich die beiden Parteien im Regierungsratswahlkampf gegenseitig unterstützen. Zudem seien auch gemeinsame Aktionen der beiden Kandidierenden geplant.

Christiane Guyer und Dieter Egli sind sich einig

Für die beiden Kandidierenden sei die gegenseitige Unterstützung selbstverständlich. Dieter Egli: «Für einen lebenswerten Aargau braucht es mehr soziale und ökologische Kräfte in der Regierung.» Auch Christiane Guyer zeigte sich zuversichtlich: «Gemeinsam können wir den zweiten Sitz für die Linke im Aargau zurückholen.» Es brauche eine ausgewogene Vertretung im Regierungsrat, was auch bedeute die Perspektiven und Erfahrungen der Frauen in der Regierung einzubringen.

Die beiden Parteileitungen sind überzeugt, dass die Parteibasis der SP und der Grünen die gegenseitige Unterstützung als grossen Gewinn für den Wahlkampf sieht und entsprechend bestätigen wird. (az)