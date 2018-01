Die Aargauer Sozialdemokraten haben an der gestrigen Sitzung des Grossen Rates einen Antrag für eine Standesinitiative zum Erhalt des Service public und zum Stopp der Poststellenschliessungen eingereicht.

Für den Erhalt gefährdeter Poststellen im Aargau seien von SP-Mitgliedern mehr als 3000 Unterschriften gesammelt worden, teilt die Partei mit. Mit der Standesinitiative wolle man «ein Zeichen setzen gegen die Schliessung, der für die Bevölkerung, aber auch für das Gewerbe wichtigen Poststellen in den Gemeinden und gegen den Abbau des Service public».

Schon vor einem Jahr hatte die SP Aargau in einem Postulat gefordert, die Gemeinden frühzeitig in den Veränderungsprozess einzubinden. Postagenturen in Dorfläden oder andernorts seien für sie keine Alternative.

Etwas irritiert reagiert die SP, weil sie für ihren Vorstoss in anderen Fraktionen offenbar keine Unterstützung findet. Co-Fraktionschef Dieter Egli sagt, aufgrund der klaren Stellungnahme der Regierung zur Poststellenthematik und wegen Standesinitiativen in anderen Kantonen habe man sich im Parlament eine breite Unterstützung erhofft.

Egli: «Doch alle Fraktionen gaben uns einen Korb. Am intensivsten wurde unser Vorstoss noch in der SVP diskutiert, doch auch sie winkte schliesslich ab.» Entsprechend gross sei die Enttäuschung. Die SP hofft aber laut Egli «in der kommenden Debatte auf eine breite Unterstützung im Ratsplenum». (MKU)