Beat Flach (54) vertritt die Grünliberalen seit zwei Legislaturen im Nationalrat. Dort und in den nationalen Medien hat sich der Jurist aus Auenstein, der sich als Vertreter einer progressiven Mitte definiert, sehr profiliert. Er ist einer der führenden Köpfe seiner aufstrebenden Partei.

Jetzt kandidiert er sowohl für den National- als auch für den Ständerat. Warum Ständerat? Er habe in Bern in den Kommissionen und im Rat (wo er am Rednerpult frei spricht) bewiesen, dass er sich in die Materien vertieft einarbeite, eigene Vorschläge bringe, mit allen reden und zwischen den Polen vermitteln könne.