Aargauer Schüler tanzen um die Wette – grosser Jubel bei den Gewinnerinnen

Sie präsentierten ihre mit selbst gewählter Musik unterlegten Darbietungen, die sie zuvor im freiwilligen Schulsport, im obligatorischen Sportunterricht oder in einem Tanzprojekt einstudiert hatten. Hauptgewinn des Wettbewerbes ist ein Auftritt am Aarauer Tanzfest.

Bereits zum zwölften Mal fand am Freitagnachmittag im Kultur- und Kongresshaus Aarau die kantonale Ausscheidung des School Dance Awards statt, wie das Aargauer Bildungsdepartement mitteilt. 28 Teams mit mehr als 350 Schülerinnen und Schüler kämpften in den drei Kategorien Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II um den Sieg.

Zudem werden die zwei besten Tanzgruppen der drei Kategorien den Aargau am Nordwestschweizer Finale des School Dance Awards vertreten. Dieses findet am 21. März 2020 in Basel statt. Nebst den Aargauer Delegationen werden dort auch die Gewinner aus den Kantonen Bern, Basel-Landschaft und Basel-Stadt teilnehmen.

Laut der Medienmitteilung des kantonalen Bildungsdepartements soll der School Dance Award als Anreiz für die Schule dienen, das Thema Tanz aufzugreifen und die Freude der Kinder und Jugendlichen an der Bewegung zur Musik zu fördern. Projektleiter Simon Best ist zufrieden und sagt: «Es ist toll zu sehen, mit wie viel Elan und Motivation die Kinder und Jugendlichen bei der Sache sind. Sie haben Freude an dem, was sie tun, und bewegen sich dabei – was will man mehr?» (gia)