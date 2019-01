Am 14. Dezember haben an vielen Schulen in der Schweiz Schülerinnen und Schüler die Bleistifte niedergelegt und sind unter dem Motto «Keine Zeit für Schule, wir müssen jetzt handeln» für eine andere Klimapolitik in Streik getreten. Der «Schulstreik für unser Klima» wird am 10. Januar wiederholt und diesmal wird auch in Baden und Aarau gestreikt.

Sandro Covo, der Co-Präsident der Juso Aargau hat auf Twitter einen entsprechenden Aufruf geschaltet. Anlass zum erneuten Streik ist die Debatte im Ständerat über das CO2-Gesetz. «Deshalb wollen wir klarmachen, was wir wollen: Netto null Treibhausgasemissionen im Inland bis 2030 und die nationale Ausrufung des Klimanotstandes», heisst es auf dem von Covo geposteten Plakat.