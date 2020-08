Aargauer Rentner bringen Hilfsgüter nach Rumänien: «Sobald es geht, fahren wir wieder los»

Vielen Rumänen mangelt es an allem. Neben Kleidern, Schuhen und Nahrungsmitteln bringen die drei Schweizer den Menschen auch besondere Güter wie Musikinstrumente. In Prelipca, einem kleinen Ort im Nordosten Rumäniens, hat Peter (78) vor rund 20 Jahren eine Dorfmusik gegründet. Jedes Jahr brachte er weitere Instrumente mit – Querflöten, Klarinetten, Trompeten – und stellte einen Musiklehrer an, der die Gruppe zusammenhielt. Heute zählt das Ensemble rund 30 Mitglieder. Ein Fahrrad als Geschenk für die grössere Schwester Aber auch individuelle Wünsche würden zuweilen erfüllt. «In der Kleinstadt Jibou besuchte ich einmal eine bedürftige Familie mit einem seit Geburt gehunfähigen Mädchen», erzählt Peter. «Auf meine Frage, ob ich ihm eine Freude machen könne, sagte es: Ja, es möchte gerne ein Velo haben.» Erstaunt habe er angemerkt, dass es dieses wohl nicht gebrauchen könne, worauf das Mädchen erwidert habe, dass das Fahrrad ein Geschenk für seine grosse Schwester sein solle. Es sind Momente wie diese, die den Männern die Kraft geben, immer wieder aufs Neue ihre Fahrzeuge zu beladen, um vom Aargau in Richtung Rumänien aufzubrechen.

Ein gutes Herz allein reicht nicht aus, um dieses Engagement so lange aufrecht zu erhalten. Für die vielen Spender, die ihnen regelmässig gut erhaltene Hilfsgüter anliefern, sind die drei Männer sehr dankbar. Die Gemeinde Dürrenäsch stellt ihnen für die Zwischenlagerung der Ware sogar einen Raum zur Verfügung. «Was viele vergessen, ist, dass da noch die Transportkosten dazukommen», sagt Roland. Die Kosten für Fahrzeuge und Anhänger, Benzin und Übernachtungen. «Das bezahlen wir aus dem eigenen Sack», sagt der 78-Jährige, «das sind sozusagen unsere Ferien.» Der gelernte Elektromonteur arbeitete viele Jahre als technischer Berater für Schmierstoffe: Fette und Öle für Industriemaschinen. Mit Schmieren kennt er sich also aus – und weiss auch davon abzusehen, wenn es die Umstände bedingen. Roland erinnert sich an die Zeit vor der EU-Osterweiterung, als an den Grenzen ein Durchkommen noch unsicherer war. «Da wurde am Zoll oft ein Schmiergeld verlangt», erzählt er, «da haben wir natürlich immer versucht zu verhindern, dass diese Leute sich privat bereichern.» Kontakte zu Einwanderern aus Osteuropa als Auslöser «Erste Kontakte knüpfte ich nach der Wende», erzählt Peter. Zu dieser Zeit lernte er die Sorgen und Nöte osteuropäischer Einwanderer in der Schweiz kennen. «Diese Begegnungen haben mich beeindruckt und waren mit ein Auslöser, dass ich mich entschlossen habe, regelmässig nach Rumänien zu fahren, um zu helfen», sagt er. Zu Beginn unterstützte Peter zwei rumänische Bauernfamilien mit der Lieferung landwirtschaftlicher Maschinen. Dann kamen immer mehr Projekte dazu. Ein kleines, privates Krankenhaus zum Beispiel, das ein rumänischer Arzt aus eigener Kraft aufgebaut hatte. Hier half Peter mit Betten, Sterilisationsapparaten und zwei Ambulanzen.

Die Freude in den Augen der Kinder gibt uns viel mehr, als wir ihnen jemals bringen können. Peter Rentner aus dem Aargau, der in Rumänien Hilfe leistet