Aargauer Reise-Anbieter klagt: «Die Quarantänepflicht hat den Kunden die Lust verdorben»

Die Bretagne in Frankreich oder Ligurien in Italien. Albanien oder Portugal. Ungarn oder die USA. Wer Ferien in diesen Regionen oder Ländern macht und in die Schweiz zurückkehrt, muss zehn Tage in Quarantäne. Er muss sich innerhalb von 48 Stunden nach Einreise beim Kantonsärztlichen Dienst melden. In der Covid-Verordnung des Bundes werden alle Länder und Gebiete aufgelistet, wo ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht und die deshalb als Risikoland beziehungsweise Risikogebiet gelten. Die Liste ändert sich laufend. Neue Länder kommen dazu, andere fallen weg. Türkei und Griechenland statt Spanien und Portugal Das spüren vor allem Reiseveranstalter wie Knecht Reisen. «Die Quarantänepflicht hat den Kundinnen und Kunden die Reiselust verdorben», sagt Mediensprecher Matthias Reimann. Die Quarantäneliste sorge für Verunsicherung und Verwirrung. «Sie führt dazu, dass Kundinnen und Kunden bezüglich Neubuchungen zurzeit sehr zurückhaltend sind», sagt der Sprecher.

Für die Sommerferien hätten Konsumentinnen und Konsumenten zumindest noch «ein klein wenig Klarheit und Berechenbarkeit» gehabt, sagt Reimann. Im Herbst sei dies nicht mehr der Fall gewesen. Es sei ein Fakt, dass die Menschen grundsätzlich reisen wollten – davon ist Reimann überzeugt.

Reiseveranstalter sprechen sich für Schnelltests aus Normalerweise sind in den Herbstferien Bade- und Familienferien hoch im Kurs. «Zurzeit sind diesbezüglich beinahe nur Griechenland oder türkische Badeorte relativ sorglos und ohne Quarantänepflicht nach der Rückreise bereisbar», sagt Matthias Reimann. Städtereisen seien inzwischen deutlich weniger gefragt, da mittlerweile sehr klar sei, dass die Städte ein potenziell grösseres Ansteckungsrisiko mit sich bringen. So oder so wirke sich die ­Situation mit den Risikogebieten im Moment eindeutig negativ auf das allgemeine Reisegeschäft aus. Wie andere Reiseveranstalter auch, macht sich Knecht Reisen deshalb für Schnelltests an Flughäfen stark, um die Quarantäne umgehen zu können. «Es ist eine absurde ­Voraussetzung, nach einer zweiwöchigen Ferienreise zehn Tage in Quarantäne gehen zu müssen», sagt Reimann. Auch der zweite grosse Aargauer Reiseveranstalter Twerenbold hatte sich für Schnelltests ausgesprochen. Spanien und Bosnien sind besonders beliebt Die Quarantänepflicht hat zwar viele, aber längst nicht alle Aargauerinnen und Aargauer vom Reisen abgehalten. Seit Mitte Juli waren 9862 Personen in Quarantäne, weil sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben (siehe Tabelle). Rund um das Sommerferienende haben sich teilweise mehr als 100 Reiserückkehrer täglich beim Kantonsärztlichen Dienst gemeldet. Allein am 29. Juli wurden 287 Personen neu unter Quarantäne gestellt, weil sie aus einem Risikogebiet eingereist sind. Im September waren die Zahlen dann etwas tiefer. Allerdings steigen sie seit letzter Woche tendenziell wieder an. Seit dem letzten Freitag wurden 601 Reiserückkehrer neu unter Quarantäne gestellt. Über die gesamte letzte Woche gesehen, lag die Zahl der Aargauerinnen und Aargauer, die in Quarantäne mussten, zum ersten Mal seit Anfang August wieder über 1000.