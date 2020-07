Aargauer Regierungsrat Attiger verschwieg Corona-Erkrankung

Pandemie Polizei- und Justizdirektor Urs Hofmann (SP) hatte es erwischt genauso wie Finanzminister Markus Dieth (CVP). Jetzt wird öffentlich: Auch FDP-Regierungsrat Stephan Attiger, Vorsteher des Departementes Bau, Umwelt und Verkehr, war an Corona erkrankt. Dies berichtet TeleM1 am Dienstagabend.

Anfang April wurde der 53-jährige Attiger positiv auf Covid-19 getestet, wie Regierungssprecher Peter Buri gegenüber dem TV-Sender bestätigt. Während der Kanton die Corona-Erkrankung von Hofmann und Dieth von sich aus kommunizierte, wurde Attigers Infizierung vertraulich gehalten. «Er hat sich entschieden, es nicht aktiv zu kommunizieren, weil er beurteilt hat, dass er das Amt uneingeschränkt ausüben kann», erklärt Buri gegenüber Tele M1. Attiger arbeitete in dieser Zeit im Homeoffice. So wie am 25. März, als der Regierungsrat erstmals seine Sitzung per Videokonferenz abhielt (siehe Foto).

Mit dem Bekanntwerden von Attigers Ansteckung ist klar: Die Mehrheit der Aargauer Kantonsregierung hat sich mit Corona infiziert. Nur die beiden SVP-Regierungsräte Alex Hürzeler und Jean-Pierre Gallati sind (soweit der aktuelle Informationsstand heute) bisher von Corona verschont blieben. Schon länger bekannt ist: Auch Sprecher Peter Buri, Krisenstabchef Dieter Wicki und Polizeikommandant Michael Leupold hatten Corona. (az)

Regierungsrat Urs Hofmann sprach im TalkTäglich über seine Corona-Erkrankung: