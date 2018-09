Der Aargauer Regierungsrat hält in einer Medienmitteilung fest, er habe den Rücktritt von Doris Leuthard per Ende Jahr zur Kenntnis genommen. Die Kantonsregierung dankt Leuthard für ihren grossen Einsatz und ihr erfolgreiches Wirken in der Landesregierung. Die 55-jährige CVP-Vertreterin aus Merenschwand sei «eine profilierte Magistratin und wertvolle Botschafterin für den Aargau» gewesen, schreibt die Regierung weiter. Doris Leuthard wurde im Jahr 2006 als fünftes Aargauer Mitglied seit 1848 in die der Landesregierung gewählt. Zuvor hatte sie seit 1999 den Aargau als Nationalrätin in Bundesbern vertreten.

Bundesratsreise als Höhepunkt

Als profilierte Magistratin habe Doris Leuthard in der Schweiz und im Ausland hohe Anerkennung und Wertschätzung genossen; insbesondere als Bundespräsidentin in den Jahren 2010 und 2017. «Der Regierungsrat durfte sie jeweils aus Anlass dieses hohen Amtes – unter grosser Anteilnahme der Menschen im Aargau – in ihrem Heimat- und Wohnkanton empfangen und würdigen», heisst es in der Mitteilung. Einer dieser Höhepunkte war die Bundesratsreise in den Aargau im vergangenen Jahr. Der Regierungsrat erwähnt den grossen Empfang von Doris Leuthard und das Treffen der gesamten Landesregierung mit der Bevölkerung am 6. Juli 2017 in Lenzburg,

Mit ihrem langjährigen erfolgreichen Wirken im Bundesrat und ihrer grossen Beliebtheit sei Leuthard auch eine wertvolle Botschafterin für den Aargau, schreibt die Regierung. Die 55-Jährige sei auch als Mitglied des Bundesrates mit ihrem Heimatkanton eng verbunden gebliegen und habe mit dem Aargauer Regierungsrat gute Kontakte gepflegt. (fh)