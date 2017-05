Sauerstoff dank Kraftwerk Klingnau?

Zusätzlich fliessen auch sogenannte Heimfallverzichtsentschädigungen bei Neukonzessionierungen von Wasserkraftwerken in die Schuldentilgung. Letzteres gilt noch nicht lange. Die Regierung selbst hat dies dem Grossen Rat 2014 beantragt. Sie ging damals noch von einer positiven Entwicklung des Staatshaushalts aus. Jetzt will die Regierung diese Schuldentilgung befristet auf vier Jahre aussetzen.

Die Schulden dürfen darob auch nicht ansteigen. Die Regierung geht davon aus, so die nächsten vier Budgets um je rund 35 Millionen Franken zu entlasten. In der Vernehmlassung resultierte für keinen der Vorschläge eine Parteienmehrheit gemäss Fraktionsstärke. Relativ am besten schnitt noch das Aussetzen der Schuldentilgung mit 40 Prozent ab. Ähnlich tönte es am Mittwoch, als die Regierung bekannt gab, dass sie an diesem Plan festhält.