Maturität ein Jahr früher

Im Aargau dauert die Schulzeit bis zur gymnasialen Matura ohne Kindergarten 13 Jahre. In den meisten Kantonen sind es in der Regel 12 Jahre. Künftig soll dies auch im Aargau so sein. In einer Übergangszeit würde es laut Bildungsdirektor Alex Hürzeler gar teurer. Danach könne man aber jährlich 2 bis 4 Millionen Franken sparen. Die Regierung will verschiedene Varianten prüfen. Der Entlastungseffekt ist nicht vor Mitte der 2020er-Jahre zu erzielen. Seitens der Mittelschullehrer ist Widerstand zu erwarten.

Weitere Pläne betreffen eine Reform der Berufsfachschulen. Der Grosse Rat hat im letzten Herbst aus regionalpolitischen Gründen eine erste solche Vorlage versenkt. Die Regierung sieht aber weiter Handlungsbedarf. Mögliche Lösungen – so die Bildung von Kompetenzzentren – sollen bis 2020 umgesetzt werden und 2 bis 5 Millionen Franken sparen helfen.

Öffentlich oder privat?

Als Nächstes soll die höhere Berufsbildung (Tertiär B) reformiert werden. Abschlüsse in diesem Bereich können durch die Absolvierung von Berufs- und höheren Fachprüfungen oder eines Studiums an einer höheren Fachschule erworben werden. Im Aargau gibt es derzeit elf privatrechtliche höhere Fachschulen und zahlreiche private Anbieter vorbereitender Kurse auf Berufs- und höhere Fachprüfungen.

Der Kanton führt selber verschiedene Angebote an drei kantonalen Schulen, nämlich an der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales Aarau, der Schweizerischen Bauschule Aarau, und im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg. Der Regierungsrat will nun prüfen, welche der Bildungsgänge weiter vom Kanton selber angeboten werden und welche privaten Anbietern überlassen werden sollen. Wie viel man dabei sparen könnte, ist offen.

Schliesslich will die Regierung den Bedarf an stationären Betreuungsangeboten und Sonderschulen für Menschen mit einer Behinderung durch gezielte Förderung ambulanter Leistungen reduzieren. Ab 2022 sollen so 4 bis 8 Millionen Franken gespart werden.