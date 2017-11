Der Steuerbezug durch die Gemeinden sei deshalb so erfolgreich, heisst es in der Motion, «weil die Gemeinden die Steuerpflichtigen vor Ort kennen und in Ausnahmefällen Ratenzahlungen, Stundungen usw. individuell ausgestalten und wo nötig Druck aufsetzen können». Die tiefen Steuerausstände stünden in direktem Zusammenhang mit der Kundennähe der Gemeinden. Die Stellenpensen, die Infrastruktur (Büros, IT usw.) und das nötige Know-how seien bei den Gemeinden vorhanden, all dies müsste vom Kanton erst noch aufgebaut werden.

Renate Gautschy, FDP-Grossrätin und Präsidentin der Gemeindeammänner-Vereinigung, ist gar nicht erfreut, dass der Regierungsrat den zentralen Steuereinzug trotz des seinerzeitigen klaren Neins von Gemeindeseite wieder bringt. Nur eine statt mehr Rechnungen leuchte aber ein: «Aus Sicht des Steuerzahlers ist eine Rechnung von der Gemeinde eine Optimierung und Vereinfachung, und dies muss hier das Ziel sein. Es ist offensichtlich, dass die Gemeinden besser geeignet sind, den gesamten Steuerbezug zu vollziehen.»

In Gemeinden breit abgestützt

Getragen wird der Vorstoss, der von einer Interpellation zur dringenden Erneuerung der Software für den Steuereinzug flankiert wird, nebst Gautschy vorab von Gemeindeammännern: Bruno Gretener, Franco Mazzi, Gérald Strub, Daniel Suter (alle FDP), Markus Gabriel, Patrick Gosteli, Kathrin Hasler (alle SVP), Daniel Mosimann (SP), Hans-Ruedi Hottiger (parteilos/CVP-Fraktion), Susanne Voser (CVP). Mit dabei sind auch Ruth Müri (Grüne, Stadträtin), René Bodmer (SVP, Gemeinderat) und Michael Notter (BDP).

Departement erarbeitet Bericht

In einer Stellungnahme hält das Departement Finanzen und Ressourcen fest, das Reformvorhaben «Strategie Steuerbezug» solle aufzeigen, ob durch Zentralisierung – wie dies heute beim Bezug der Bundessteuern für natürliche Personen, die Steuern der Quellenbesteuerten und der juristischen Personen der Fall ist – oder durch regionale Bezugsstellen Effizienzgewinne geschaffen werden können. Sprecherin Claudia Penta: «Dies auch vor dem Hintergrund, dass Inkassoaktivitäten ein Massengeschäft und ein Automatisierungspotenzial darstellen.» Das Departement werde den Gemeinden einen Bericht zur Stellungnahme zukommen lassen. «Die Haltung der Gemeinden wird in die Berichterstattung an den Regierungsrat einfliessen, welcher im ersten Quartal 2018 im Rahmen der Gesamtsicht Haushaltsanierung über das weitere Vorgehen entscheiden wird.» Der Regierungsrat werde das Anliegen der Motionäre prüfen und fristgerecht beantworten.