Aargauer Regierung schnürt 500 Millionen-Hilfspaket: «Kleinunternehmer fürchten ihre um Existenz»

Der Regierungsrat plant ein kantonales Hilfspaket, um die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffenen Unternehmen und Gewerbebetriebe (KMU, Gastro-, Handels- und Handwerksbetriebe, Kulturschaffende usw.) mit Soforthilfe zu unterstützen. Dies gaben Landammann Markus Dieth und Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann am Freitag vor den Medien bekannt. Die genaue Ausgestaltung des Pakets und die finanzielle Dotierung will die Regierung in den nächsten Tagen beraten und am kommenden Mittwoch verabschieden.

Geld für das Corona-Hilfspaket ist nach drei hervorragenden Rechnungsabschlüssen in Folge beim Kanton vorhanden: In der Ausgleichsreserve, dem Aargauer Kässeli für konjunkturell schlechte Zeiten, liegen jetzt schon 255 Millionen Franken. Auch der Überschuss der Rechnung 2019 in der Höhe von 229 Millionen Franken soll in die Ausgleichsreserve fliessen. Dies muss der Grosse Rat genehmigen, nach den ersten Reaktionen der Parteien ist die Zustimmung des Parlaments aber jetzt schon sicher.