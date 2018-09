Hauptgrund für die Abschaffung sei der Abbau von Hierarchiestufen, was eine effizientere und effektivere Steuerung der Schule ermögliche, erklärte Christian Aeberli, Leitung Abteilung Volksschule. «Heute haben wir vier Hierarchiestufen an einer Schule: «Zuoberst der Kanton mit dem Bildungsdepartement, dann der Gemeinderat, die Schulpflege und schliesslich die Schulleitung.»

Schliesslich stehen auch die Funktionen der Bezirksräte, des Erziehungsrates und der Berufsbildungskommission zur Diskussion. So wird der Bezirksschulrat grundsätzlich hinterfragt; ebenso wurde im Grossen Rat die Fusion von Erziehungsrat und Berufsbildungskommission gefordert. Der Regierungsrat bezieht jetzt klar Stellung: Er möchte grundsätzlich die kantonalen Räte beibehalten und hält an der bisherigen Form der Zusammenarbeit mit dem Erziehungsrat und der Berufsbildungskommission fest.

Mit der Aufhebung der Schulpflege, die seit Einführung der geführten Schule stark an Bedeutung verloren hat, könne man die Abläufe erheblich vereinfachen. So soll künftig die finanzielle und strategische Führung der Schule beim Gemeinderat liegen, die operative Führung bei der Schulleitung.

Philipp Grolimund, Co- Präsident der Aargauer Schulleiter (VSLAG), begrüsst die vom Regierungsrat angestrebte Abschaffung der Schulpflege. «Das Modell ist gut. Denn es reagiert zukunftsgerichtet auf die strukturelle Situation an den Schulen», sagt Grolimund. Mit dem Verzicht auf die Schulpflege könnten Reibungsverluste an den Schnittstellen vermieden werden. «Als Schulleiter ist es mir wichtig, dass ich direkt mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten kann und nicht noch den Umweg über eine dazwischengeschaltete Behörde nehmen muss», erklärt Grolimund.

So rücke die Schule näher an die Verwaltungsstrukturen der Gemeinde und der Gemeinderat werde auch stärker in die Belange der Volksschule eingebunden. Wenn künftig der Gemeinderat die finanzielle und strategische Führung der Schule übernimmt, habe das einen weiteren Vorteil: «Die Schule ist dann nicht mehr eine an die Schulpflege ausgelagerte Institution, sondern integraler Teil seines Verantwortungsbereichs.»

Erfreut zeigt sich Grolimund auch darüber, dass die Pensen für Schulleitungen erhöht werden sollen. Allerdings erst auf das Jahr 2022. Doch Grolimund trägts mit Fassung: «Ich bin jetzt schon 15 Jahre in der Schulleitung tätig. Da lernt man Geduld.» Kritisch stellt sich Grolimund zum Vorschlag, dass die Gemeinderäte beratende Schulkommissionen einsetzen und ihnen Kompetenzen delegieren können.

Da sei man gegen die Möglichkeit, dass personalrechtliche Entscheide an eine Schulkommission delegiert werden können. Im Hinblick auf eine allfällige Abstimmung werde sich der Verband für die Vorlage einsetzen, auch, weil sie den Job des Schulleiters attraktiver mache.