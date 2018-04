Konstruktive Mitarbeit

Trotz der Ablehnung gibt sich der Regierungsrat gewillt, im Standortverfahren "konstruktiv mitzuarbeiten". Voraussetzung dafür sei der konsequente Beizug des Kantons "in einem nachvollziehbaren, fairen, glaubwürdigen und transparenten Verfahren", heisst es in der mehr als 30 Seiten zählenden Stellungnahme an das Bundesamt für Energie (BFE).

Bei der Etappe 3 des Sachplanverfahrens komme den Standortkantonen eine immer wichtigere Rolle zu. Der Aargau habe daher ein hohes Interesse, sich weiterhin konstruktiv in das Sachplanverfahren einzubringen, seine Interessen zu wahren sowie als wichtiger Ansprechpartner gegenüber allen Verfahrensbeteiligten zu agieren.

Die Umsetzung des Sachplanverfahrens müsse zudem konsequent unter dem Primat der Sicherheit erfolgen. Bei der Standortwahl dürften politische Gründe oder andere Aspekte, die nicht sicherheitsrelevant seien, keine Rolle spielen.

Bedenken wegen "Verladestation"

Vorbehalte bringt der Regierungsrat auch beim geplanten Oberflächenstandort auf dem Gebiet der Gemeinde Villigen an. Dabei handelt es sich um eine Art "Verladestation".

Es bestehe "grundsätzlicher Klärungsbedarf". Der Standort sei im kantonalen Richtplan sowohl als Teil des Entwicklungsschwerpunkts von kantonaler Bedeutung als auch als Vorzugsgebiet Spitzentechnologie festgesetzt. Das Paul-Scherrer-Institut (PSI) als Forschungszentrum von nationaler Bedeutung mit seinen sensiblen Grossforschungsanlagen dürfe unter keinen Umständen beeinträchtigt werden.