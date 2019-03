Der Regierungsrat hat "im Einvernehmen mit Regierungsrätin Franziska Roth" (SVP), Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales (DGS), beschlossen, die Situation in ihrem Departement analysieren zu lassen. Das erklärt die Regierung am Donnerstag.

Mit Generalsekretär Matthias Laube wird "im gegenseitigen Einvernehmen das Anstellungsverhältnis aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die Zusammenarbeit beendet", so der Regierungsrat. Laube habe sich "nach reiflicher Überlegung entschieden, sich einer neuen Herausforderung zu stellen und sich beruflich neu zu orientieren".

Der Regierungsrat wolle mit dem unabhängigen externen Gutachten verschiedene in diesen Bereichen öffentlich diskutierte Kritikpunkte klären.

Roth muss Kantonsspital abgeben

Die Kantonsspital Aarau AG plant in den nächsten Jahren ein Neubauprojekt sowie Ersatzvorhaben in der Grössenordnung von 700 Millionen Franken. Der Regierungsrat hat vor diesem Hintergrund eine Anpassung im Beteiligungsmanagement beschlossen, wie er mitteilt. Für die Phase, in der Investitions- und Finanzaspekte eine zentrale Rolle spielen, wird die Federführung gegenüber der Kantonsspital Aarau AG vom Departement Finanzen und Ressourcen (DFR) von Regierungsrat Markus Dieth (CVP) wahrgenommen.

Das Departement Roth bleibt als fachzuständiges Departement nach wie vor in das Beteiligungsmanagement der Kantonsspital Aarau AG einbezogen.