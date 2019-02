Nicht nur die Regierung (siehe Hauptartikel), sondern auch das Forum Schlossplatz in Aarau befasst sich mit Waffen. Die neue Ausstellung (Vernissage: diesen Freitag, 1. März, 18.30 Uhr) trägt den Titel: «Im Visier: Die Schusswaffe in Kunst und Design». Kaum ein anderes Objekt vermöge derart zu polarisieren wie die Schusswaffe, heisst es in einer Mitteilung. Nadine Schneider, die Leiterin des Forums, nimmt direkt Bezug auf die bevorstehende Abstimmung. «Ausstellung und Begleitprogramm bieten die Möglichkeit, die eigene Haltung gegenüber Schusswaffen zu reflektieren», schreibt sie. Gezeigt werden vom 2. März bis zum 29. Mai rund 30 zeitgenössische Beiträge in sechs thematischen Räumen. (fh)