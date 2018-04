Sie kennen Vincenz persönlich?

Ja, und die Situation tut mir leid für ihn, ohne ihn in Schutz nehmen zu wollen. Wenn Unrecht geschehen ist, wird er dafür geradestehen müssen. Aber wie er medial vernichtet wurde: Das fand ich nicht korrekt.

Wie arg sind Sie aus allen Wolken gefallen, als von der U-Haft erfahren haben?

Es war klar, dass die Einstellung des Finma-Verfahrens gegen Vincenz nicht bedeutet, dass auch strafrechtlich nichts passiert. Massgebend war dann der Verwaltungsrat der Aduno, der aufgrund der Erkenntnisse aus dem Finma-Verfahren Strafanzeige eingereicht hat. Mit dieser Entwicklung konnte niemand von uns rechnen.

Der erste Haftantrag lautete auf 90 Tage, das ist lange.

Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist wirklich lange.

Vinzenz wurde Ihrer Meinung nach vorverurteilt?

Aus meiner Sicht ja, ganz klar.

Ist intern genug aufgegleist worden, um die Sache aufzuarbeiten, und ist es genug schnell geschehen?

Wir, das heisst die Regionalverbände, sind seit letztem November sehr intensiv im Gespräch mit dem Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz. Als Präsident des Aargauer Verbandes – der zweitgrösste Regionalverband – darf ich in der Koordinationsgruppe der Regionalverbände mitarbeiten. Nach dem Rücktritt von Verwaltungsratspräsident Rüegg-Stürm hat Raiffeisen Schweiz nach meiner Meinung gut gehandelt, indem der unbelastete Pascal Gantenbein das Ruder interimistisch übernommen hat. Er hat die Aufarbeitung, auch mit einer internen Untersuchung, entschlossen in die Hände genommen. Was die Öffentlichkeit zu wenig weiss: Die Regionalverbände hinterfragen über ihre Delegierten vieles. So haben sie in der aktuell schwierigen Situation erreicht, dass eine ausserordentliche Delegiertenversammlung voraussichtlich im November über die Gesamterneuerung des Verwaltungsrats befinden wird. Die Basisvertreter nehmen die Verantwortung also durchaus wahr und schauen, dass das Schiff wieder in ruhigere Gewässer geführt wird.

War es aus Ihrer Sicht richtig, dass die Ehefrau von Pierin Vincenz, Nadja Ceregato, eine Top-Position in der Rechtsabteilung bei Raiffeisen Schweiz einnehmen konnte?

Da habe eine persönliche Meinung: Ich finde, dass solche Konstellationen, die nicht ideal sind, vermieden werden sollten. Das wurde durchaus auch in Raiffeisenkreisen thematisiert. Aus Compliance-Gründen wäre es rückblickend betrachtet sicher besser gewesen, auf die Dienste von Frau Ceregato in dieser Funktion zu verzichten. Im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ich bin überzeugt, dass die Verantwortlichen aus dieser Situation die richtigen Lehren gezogen haben.

Haben Sie gegenüber Vincenz diese Bedenken mal geäussert?

Bezüglich dieser konkreten Sache nicht, aber wir haben den einen oder anderen Fight miteinander ausgetragen. Vincenz hatte die Gabe, Leute mitzureissen und zu überzeugen. Mit dieser Gabe trug er wesentlich zur Entwicklung der Raiffeisengruppe in den vergangenen zwanzig Jahren bei, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark mit seiner Persönlichkeit verknüpft ist. Deshalb ist die Fallhöhe nun besonders hoch.