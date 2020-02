Aargauer Polizei meldet Junglenker-Unfälle, um weitere zu verhindern – braucht es eine PS-Beschränkung?

Schon am Donnerstag gab es einen Junglenker-Unfall: In Baden wollte ein Mann, der seinen Ausweis erst wenige Tage hatte, in eine Seitenstrasse abbiegen. Das Heck des BMWs brach aus, das Auto kam ins Schleudern und der 19-Jährige prallte in ein Absperrgitter und ein parkiertes Auto .

Zum zweiten Unfall kam es auf der A1 bei Oberentfelden. Bei einem Überholmanöver verlor ein 19-jähriger Neulenker die Herrschaft über sein Auto und prallte in die Mittelleitplanke. Durch herumliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Der Unfallverursacher gab an, am Radio hantiert zu haben. Die Polizei geht Hinweisen nach, dass er mit stark übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war. Ihm wurde der Führerausweis auf Probe abgenommen. Zudem wurde er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

In der Nacht auf Sonntag verursachten Neulenker im Aargau zwei Unfälle. Im ersten Fall prallte ein 18-Jähriger beim Einschwenken nach einem Überholmanöver in Baden in das eben überholte Fahrzeug. Es blieb beim Blechschaden. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein auf Probe abgeben, den er erst seit drei Wochen besass.

Raser und Schnellfahrer gibt es in allen Alterskategorien

Die Kantonspolizei legt ihren Fokus darauf, Raser, Schnellfahrer und Personen aus dem Verkehr zu ziehen, die in nicht fahrfähigem Zustand am Steuer sitzen. Dafür werden zivile Videofahrzeuge eingesetzt, sowie Radar- und Lasermessungen durchgeführt: «Letztere sind zwar mit erheblichem Personalaufwand verbunden, aber das effektivste Mittel», sagt Graser. Dass die Verkehrssünder bei groben Verstössen den Führerschein abgeben müssen, soll sie abschrecken: «Damit will man eine gewisse Schockwirkung erzielen.»

Ein Blick auf die Polizeimeldungen der letzten Wochen zeigt, dass Fahrzeuglenker im Aargau regelmässig mit stark übersetzter Geschwindigkeit unterwegs sind. Am 12. Januar erfasste die Polizei auf der A1 bei Spreitenbach einen 23-Jährigen, der mit 211 statt der erlaubten 120 km/h unterwegs war, am 26. Januar am selben Ort einen 21-jährigen Autolenker, der 195 km/h fuhr.

Doch es gibt nicht nur junge Raser und Schnellfahrer, wie Polizeisprecher Graser sagt. Hinter solchen massiven Geschwindigkeitsverstössen steckten in der Regel Personen aus allen Alterskategorien. So hielt die Kantonspolizei in der Nacht auf den 25. Januar auf der A1 bei Othmarsingen einen 37-jährigen Mann an, der statt der erlaubten 120 km/h mit 174 km/h fuhr. Und der Mann, der Anfang Januar in Aarburg mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h in eine Hausmauer fuhr und verstarb, war 52 Jahre alt.