Aargauer Politiker verbringen Ihre Ferien in der Schweiz: Das Gute liegt oft so nah

«Ich helfe meinem Schwager, das Rustico seines Grossvaters oberhalb Ambri-Piotta zu renovieren. Am Abend nach getaner Arbeit dann Pizza aus dem Holzofen, ein Bierchen und gemütliches Zusammensitzen mit Spielen und Plaudern. Ganztägiges Dolcefarniente ist hingegen nicht so mein Ding.»

«Da ich seit Anfang Juli selbstständig bin, liegt es mir momentan nicht drin, länger in den Urlaub zu gehen. Aber letzten Samstag habe ich einen spontanen Kurztrip in meine zweite Heimat gemacht, die wunderschöne Surselva mit Übernachtung in einem Maiensäss von Freunden.»

«Das Tal ist meine zweite Heimat. Ferien in Val Lumnezia haben wir unabhängig von Corona geplant. Hier geniesse ich die Morgenstunden mit dem Blick in die Täler und auf die Bergspitzen, das spontane Loswandern und abends bei klarem Wetter den Sternenhimmel.

Philipp Härri: Hallwilersee

«Ich durfte den einen oder anderen Feierabend und das Wochenende auf dem Hallwilersee geniessen – wie etwa auf dem Foto auf dem Stand-up-Paddle in Beinwil am See. Trotzdem freue ich mich auch noch auf eine Woche Erholung in den Walliser Bergen.»