Pläne lesen, Platten zuschneiden, Platten legen: Vier Tage lang kämpfte Renato Meier an der Berufs-Weltmeisterschaft «Worldskills» in Russland gegen 24 Konkurrentinnen und Konkurrenten, die in ihrem Land die Besten in ihrem Beruf sind.

Renato Meier sagt, er habe damit gerechnet, dass er unter den besten fünf Kandidaten sein werde: «Man kann das in etwa einschätzen, wenn man die anderen Arbeiten anschaut. Viele wurden zeitlich nicht fertig, andere hatten gröbere Fehler in ihren Arbeiten.»

Gleichzeitig wurden die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefilmt und vom Publikum – darunter Meiers Eltern und Arbeitskollegen – bei der Arbeit beobachtet. Trotz der Ausnahmesituation konnte der junge Plattenleger seine Konzentration behalten: «Ich habe das Publikum nicht wirklich wahrgenommen. Ich kam jeden Tag ans Limit, vor allem zeitlich.» An einem Tag hatte er nur zwei Minuten Zeit übrig, am anderen waren es fünf.

Trotzdem sei es für ihn eine grosse Überraschung gewesen, dass ausgerechnet er der Beste ist: «Bei der Preisverleihung wurden jeweils die Nationen nach vorne gerufen, die sicher eine Medaille gewonnen hatten. Schon da war die Erleichterung gross. Als ich dann meinen Namen hörte, war ich extrem froh, dass ich es geschafft habe.» Der ganze Druck sei auf einmal von ihm abgefallen. «Das hat sich gelohnt.»

Weiterbildung statt Ferienplanung

Der 22-Jährige hatte sein Können bereits letztes Jahr bei den «SwissSkills» bewiesen. Mit grossem Vorsprung gewann er in seiner Berufskategorie die Schweizer Goldmedaille. Insgesamt haben 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz an der Berufsweltmeisterschaft in Kazan teilgenommen.

Das Schweizer Team gewann fünf Gold- und fünf Silbermedaillen. Mit Sandro Sägesser holte ein weiterer Aargauer eine Medaille: Der 21-Jährige aus Balzenwil gewann in der Kategorie der Carrosseriespengler eine der sechs Schweizer Bronzemedaillen.

Die Mannschaft ist früher angereist als die Angehörigen. Die Stimmung unter den Wettkämpfern sei sehr gut gewesen, sagt Meier: «Das ist wirklich wichtig. Auch, weil man sich austauschen kann. Es läuft nicht allen Teilnehmern jeden Tag gut.» Nach der grossen Preisverleihung hätten sie in Russland bereits ein wenig gefeiert: «Gestern Abend gingen wir in den Ausgang. In der Schweiz wird es gleich im Anschluss an die Landung eine Willkommensfeier geben.»

Das Schweizer Team fliegt heute zurück in die Schweiz. Ob es im Geschäft eine Weltmeisterprämie gibt? «Das haben die Chefs nicht gesagt. Sie haben aber gesagt, ich müsse am Abend nach der Arbeit das Auto nicht mehr selber ausladen», sagt Renato Meier und lacht herzlich. Der Seenger arbeitet bei der Weber Ofenbau AG in Erlinsbach.

Ferien habe er noch keine geplant. Der gelernte Ofenbauer will aber weiter an seinen Fähigkeiten arbeiten: «Ich habe eine Weiterbildung als Ofenbaufachmann angefangen.» Die ersten drei Schultage hat er jetzt zwar verpasst, aber er hatte einen gutem Grund.