Die meisten Schüler geniessen derzeit ihre Sommerferien und verschwenden keinen Gedanken an physikalische Konzepte oder mathematische Gleichungen. Nicht so die 11 Schweizer Jugendlichen, die in Brasilien vom 12. bis 24. Juli an der Internationalen Mathematik-Olympiade und vom 16. bis 24. Juli in Indonesien an der Internationalen Physik-Olympiade teilnahmen.

Und die Resultate können sich sehen lassen: Die Schweizer Nachwuchstalente gewinnen drei Bronzemedaillen und acht Auszeichnungen. Und gleich zweimal Bronze geht in den Aargau. In Rio de Janeiro bewies sich Gymnasiast Patrick Stalder aus Menziken und in Indonesien Physik-Ass Henning Zhang.

Nicht die erste Auszeichnung

Für Henning ist es nicht die erste Olympiaauszeichung, aber die erste des Internationalen Physikwettbewerbs. Zweimal war er bereits an der Internationalen Mathematikolympiade – zuletzt in Hongkong, von wo er mit einer Bronzemedaille nach Hause kam.