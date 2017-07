Die meisten Schüler geniessen derzeit ihre Sommerferien und verschwenden keinen Gedanken an physikalische Konzepte oder mathematische Gleichungen. Nicht so die elf Schweizer Jugendlichen, die in Brasilien vom 12. bis 24. Juli an der Internationalen Mathematik-Olympiade und vom 16. bis 24. Juli in Indonesien an der Internationalen Physik-Olympiade teilnahmen.

Und die Resultate können sich sehen lassen: Die Schweizer Nachwuchstalente gewinnen drei Bronzemedaillen und acht Auszeichnungen. Gleich zwei Medaillen gehen in den Aargau. In Rio de Janeiro jubelte Gymnasiast Patrick Stalder aus Menziken über Bronze, in Indonesien Physik-Ass Henning Zhang.

Nicht die erste Auszeichnung

Die az hat Henning im Juni porträtiert. "Ich sollte ein wenig Gas geben", sagte er damals auf seine Lern-Bemühungen angesprochen. Seine Anstrengungen haben sich nun ausbezahlt.

Der Villiger hat bereits eine Olympia-Auszeichung zu Hause hängen – eine Bronzemedaille von der Internationalen Mathematik-Olympiade in Hongkong 2016.