Aargauer Pendler sind schneller am Ziel: Das bringt Ihnen der Fahrplanwechsel im Alltag

Wenn am 13. Dezember der neue Fahrplan in Kraft tritt, kann man diesem aus Aargauer Sicht gelassener entgegensehen als auch schon. Es gibt nämlich verschiedene Verbesserungen. Möglich macht dies unter anderem der neue, 890 Millionen Franken teure Eppenbergtunnel. Damit gehört das Nadelöhr auf der Ost-West-Achse vor den Toren von Aarau der Vergangenheit an. Der Eppenbergtunnel ist Bestandteil des Vierspurausbaus Aarau–Olten. Davon profitieren täglich Tausende Reisende. Neu fährt ein Zug zwar nur rund 30 Sekunden schneller von Aarau nach Olten, doch der Tunnel stabilisiert den Betrieb massiv. Die SBB nehmen noch zwei bedeutende Tunnel in Betrieb: den Ceneri-Basistunnel im Tessin und den Bözbergtunnel im Aargau. Bözberg- und Ceneritunnel sind sehr bedeutend für den Nord-Süd-Güterverkehr. Sie sind Teil des sogenannten 4-Meter-Korridors und ermöglichen den Transport grösserer Lastwagen auf der Bahn. S-Bahn-Ausbau kam etwas günstiger als geplant Eine Auflistung der Abteilung Verkehr im kantonalen Bau- und Verkehrsdepartement zeigt auf, dass mit Eppenberg- und Bözbergtunnel sowie weiteren Ausbauten im Aargau in den letzten zehn Jahren rund 1,5 Milliarden Franken in die Bahninfrastruktur geflossen sind.

Ein Teil der Mittel floss in den Ausbau des S-Bahn-Netzes. Der Bund steuerte dafür rund 115, der Kanton 40 und die Gemeinden rund 7 Millionen Franken bei. Es sind zwar momentan noch nicht alle Abrechnungen abgeschlossen, aus kantonaler Sicht könne man aber schon sagen, so Hans Ruedi Rihs, Sektionsleiter ­öffentlicher Verkehr im Baudepartement, «dass die Kosten um rund 10 Prozent unterschritten wurden». Und pünktlich zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember könne «das Projekt S-Bahn Aargau 2016 ff. erfolgreich abgeschlossen werden». Das zentrale Element dieser Ausbauetappe, die im Jahr 2014 beschlossen wurde, ist der neue Halbstundentakt Zofingen–­Olten–Aarau mit der S29. In normalen Zeiten wäre dieser Abschluss ein Anlass für ein grosses Fest. In Coronazeiten müssen jetzt einige Zeilen in der Zeitung reichen. Zusätzliche und schnellere Verbindungen Für die Bevölkerung des Aargaus sowie der Kantone Solothurn und Bern bringt der Ausbau zusätzliche und schnellere Verbindungen im Raum Langenthal/Zofingen–Olten–Aarau. Infogram: Reisezeitvergleiche S-Bahn Kanton Aargau