Aargauer Parlament bewilligt 75 Millionen für Energieförderprogramm

Im Kanton Aargau stehen für das Förderprogramm in den kommenden vier Jahren 75,4 Millionen Franken zur Verfügung. Das hat der Grosse Rat am Dienstag in Spreitenbach AG mit 92 zu 38 Stimmen beschlossen. Rund 60 Millionen Franken der Gesamtsumme stammen vom Bund.