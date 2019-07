Geht es nach der Meinung von SVP-Nationalrätin Sandra Sollberger und fünf Offizieren der Schweizer Armee, soll Globi noch mal einrücken. In einem offenen Brief wandten sie sich an den Globi-Verlag – mit der Bitte, die Ausgabe «Globi wird Soldat» aus dem Jahr 1940 neu aufzulegen.

Die Ausgabe zu Zeiten der Mobilmachung im Zweiten Weltkrieg soll aktualisiert werden. Schliesslich habe sich die Armee in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt, ihre Aufgaben und Bedrohungen seien heute andere, heisst es im Brief. Unverändert sei hingegen, dass die Armee für die Vielfalt sowie den Zusammenhalt und die Solidarität des Landes stehe. Die Unterzeichnenden sind überzeugt, dass das Offiziers- und Soldatenleben spannende Geschichten und Abenteuer für eine neue Globi-Ausgabe bieten würden.

Ausgabe sei nicht mehr aktuell und zeitgemäss

Die Geschichten von Globi seien ihnen in guter Erinnerung. «Globis Geschichten und Abenteuer sind auch heute immer noch packend und ein Spiegel unserer Gesellschaft», heisst es im Brief. Neben Sandra Sollberger hat auch der Zofinger Politikberater – unter anderem von SVP-Nationalrat Thomas Burgherr – und Major Urs Vögeli den Brief unterschrieben.

Der Vater von zwei Kindern ist selbst im Besitz einer alten «Globi wird Soldat»-Ausgabe. Leider sei das Buch aber nicht mehr aktuell und zeitgemäss, sagt Vögeli auf Anfrage. Zum Vergleich erwähnt er die Ausgabe «Globi und der Goldraub», das vor drei Jahren im Globi-Verlag erschien. Dort vermittle man ja auch ein modernes Bild der Polizei.