Aargauer Nationalrätin Maja Riniker ist neue Präsidentin des Schweizerischen Zivilschutzverbandes

Die Aargauer Nationalrätin Maja Riniker (FDP) übernimmt das Präsidium des Schweizerischen Zivilschutzverbandes (SZSV). Einstimmig wurde sie von den 42 Delegierten gewählt, so schreibt der SZSV am Freitag in einer Mitteilung.

Riniker tritt somit die Nachfolge von Walter Müller (FDP) an, mit welchem sie neben der Partei auch das Engagement in der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates – Riniker aktuell, Müller in der Vergangenheit. Die Betriebsökonomin war bis 2019 Aargauer Grossrätin und präsidierte

auf kantonaler Ebene die Kommission für Öffentliche Sicherheit. So habe sie sich während der Pandemie bereits ein Bild des Zivilschutzes machen können, begründet der SZSV seinen Entscheid.

Walter Müller sei an der GV mit grossem Applaus verabschiedet und zum Ehrenmitglied

ernannt worden. Der St. Galler gab nach achteinhalb Jahren sein Amt als SZSV-Präsident auf die GV 2020 hin auf. (mma)