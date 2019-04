Grün steht für Bio, Öko und Natur. Leuchtend grün sind auch die 22 neuen Lastwagen in der sonst feuerroten Schöni-Flotte. Das Rothrister Transportunternehmen setzt schweizweit als erste Firma beim Kraftstoff nicht mehr nur auf Diesel, sondern auch auf Flüssiggas kurz LNG (liquefied natural gas). Im Dezember letzten Jahres entschied sich Firmenchef Daniel Schöni für die neue Technologie und investierte 3,5 Millionen Franken in die 22 neuen Lastwagen. «Es ist der richtige Weg», sagt Schöni und gesteht offen ein: «Die ersten paar Wochen sind die Lastwagen mehr rumgestanden als gefahren.»

Dem 47-jährigen Unternehmer und dreifachen Familienvater Daniel Schöni liegt es am Herzen, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und ein nachhaltiges Zeichen zu setzen: «Eine Welt ohne Öl kann ich mir gut vorstellen, nicht aber eine Welt ohne Grundwasser.» Elektromobilität ist nicht sein Weg. Daniel Schöni stösst sich bei der Herstellung der Elektro-Batterien am Wasserverbrauch und an der gesamthaften Ökobilanz – vom Abbau der Rohstoffe bis hin zum Recycling. Blickt der Patron in die Zukunft, möchte er völlig CO2-neutral unterwegs sein. «Bio-Flüssiggas ist die Chance dazu, denn es wird mit Energie aus Sonnen- und Wasserkraft hergestellt.» Doch der Treibstoff sei nicht günstig. «Wir brauchen eine Verbilligung der Strassenverkehrsabgabe LSVA; das ist mein Wunsch an die Politik», betonte Daniel Schöni vor zahlreichen Gästen.