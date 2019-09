Auf den einzelnen Lernenden hinuntergebrochen sind das im Schnitt 17,42 Franken pro Jahr. Diese Zahl muss man jedoch sehr stark relativieren. In der Realität bezahlt der allergrösste Teil der Lernenden nicht einen Franken.

Die Berufsschule Aarau hat am meisten Schüler und mit 70'000 Franken auch die höchste Bussensumme. Die kleinste Aargauer Berufsschule, das Berufsbildungszentrum Freiamt, nimmt am wenigsten Bussen ein, nämlich rund 15'000 Franken.

Noch wirksamer wäre, wenn die Verantwortung bei den Lehrbetrieben läge, so Simmen weiter. «Die Absenz müsste den Lernenden konsequenterweise direkt von den Ferien abgezogen werden. Die Schulzeit ist Arbeitszeit und in der Arbeitswelt kann man auch nicht einfach fehlen. Das ist rechtlich aber vermutlich nicht haltbar.»

Nun kommt die Frage der Machbarkeit ins Spiel. Alex Simmen vom Bildungszentrum Brugg bezeichnet die Bussenregelung als die «einzige realistische Möglichkeit» im Disziplinarbereich. Sie sei wirksam und benötige – anders als Nachsitzen – keinen «unmöglichen personellen Mehraufwand». Ausserdem seien «die Lernenden bereits mit fünf Tagen in einem Beruf und in der Schule eingebunden».

Hier setzt die Kritik Florian Vocks an. Der Aargauer Grossrat hatte sich schon 2016 mit einer Motion gegen Bussen in Berufsschulen eingesetzt, blitzte damit aber im Kantonsparlament klar ab. Seine Meinung hat sich seither nicht geändert – im Gegenteil. «Aus dem Jugendstrafrecht ist bekannt, dass Bussen die wirkungslosesten Strafen sind.»

Von Gesetz wegen sind für die Schulen Alternativen zur Busse möglich. In der Verordnung über die Berufs- und Weiterbildung ist von «einer erzieherisch sinnvollen Tätigkeit» die Rede, die während der Freizeit der Lernenden absolviert werden muss. Denkbar wären Arbeitseinsätze im Hausdienst (Reinigung), im Schulgarten oder an Sporttagen.

Auch Hans Marthaler, Rektor des Berufsbildungszentrums Fricktal, nennt die Bussen eine geeignete Massnahme und eine gute Möglichkeit, disziplinarisch durchzugreifen. Wie die Mehrheit seiner Kollegen sieht er somit keinen Grund, das aktuelle System abzuschaffen und Bussen zu verbieten.

Die Rückmeldungen der Lernenden sind generell positiv. Das zeige sich an den Klassenchefkonferenzen, wie die Rektoren der Berufsschulen Aarau und Lenzburg anführen.

Dort herrscht die Meinung, dass man als Lernende in der Verantwortung gegenüber den Lehrbetrieben stehe, so der Aarauer Berufsschulleiter Paul Knoblauch. Da sei eine Strafe fürs Schwänzen angebracht. Offen bleibt, ob andere Strafen ebenfalls Anklang fänden, wenn diese etabliert wären.

Viele Auszubildende kommen ganz ohne aus

Und sowieso: Eine grosse Anzahl der Lernenden kommt ohne Busse durch die Lehre. «Über 50 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler zahlt während ihrer drei- oder vierjährigen Schulzeit keinen einzigen Rappen in den Bussenfonds ein», so Marthaler. Im Vergleich zu seinen vorherigen Arbeitsstationen in Bern und Luzern, wo keine Bussen erhoben werden dürfen, sei er sehr dankbar für diese Möglichkeit.