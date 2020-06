Aargauer Komitee will Biber und Co. vor dem Abschuss retten

Am 27. September können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Aargau gleich über fünf eidgenössische und drei kantonale Vorlagen entscheiden – darunter auch das nationale Jagdgesetz. Naturschutzverbände haben gegen das aus ihrer Sicht «missratene Abschussgesetz» das Referendum ergriffen.

Im Aargau hat sich ein regionales Komitee formiert, das für ein Nein kämpft. Das neue Gesetz betreffe auch den Aargau, sagt Matthias Betsche, Präsident von Pro Natura Aargau. «Auch bei uns leben geschützte Tierarten, die auf die Abschussliste kommen könnten», sagte er am Freitag vor den Medien.

So etwa der Biber, wie Grünen-Nationalrätin Irène Kälin ausführte. Dieser sei schon einmal auf der Abschussliste gewesen und wieder rausgefallen. «Das Risiko ist aber real, dass der Biber wieder auf der Liste kommt.» Für Kälin verletzt das neue Gesetz die Balance zwischen Schutz, Regulierung und Jagd in krasser Art und Weise.