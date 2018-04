Barbara Thür löst Erika Wunderlin in ihrem Amt als Kantonstierärztin ab. Das teilte das Departement Gesundheit und Soziales mit. Die 55-Jährige ist seit 2015 stellvertretende Kantonstierärztin und für die Bereiche Tiergesundheit und Fleischhygiene zuständig.

Wie Wunderlin studierte Thür Veterinärmedizin an der Universität Zürich. Nach mehreren Jahren als praktizierende Tierärztin promovierte sie an der Universität Bern. Anschliessend war Thür wissenschaftliche Mitarbeiterin und danach Leiterin der Diagnostik für hochansteckende Tierseuchen am Institut für Virologie und Immunologie des Bunds. Gleichzeitig zu ihrer Arbeit beim Bund erlangte Thür 2011 ihre Habi-litation an der Universität zum Thema Blauzungenvirus. (az)