Die Verkehrsleitzentrale aus Schafisheim an der A1 zog im April 2017 in die neue Kantonale Notrufzentrale in Aarau. Seither steht auf dem Areal der Mobilen Polizei der 195 Quadratmeter grosse, zweigeschossige Kommandoraum leer. Die Polizei hat eine genaue Vorstellung davon, wie sie diesen nutzen will: Die Einheit FOKUS, welche mit der präventiven Verhinderung von Delikten und einer raschen Intervention beauftragt ist, soll von Buchs nach Schafisheim verschoben werden.

Beim Polizeigebäude werden die fehlende Umsetzung des Drei-Zonen-Sicherheitskonzepts (Einteilung der Räumlichkeiten in öffentliche, gesicherte und Sicherheitszonen) sowie fehlende Aussack- und Einvernahmeräume bemängelt. In den Aussackräumen werden die persönlichen Utensilien der vorläufig festgenommenen Personen abgenommen und verstaut.

Die geplanten Umbau- und Umnutzungsmassnahmen kosten allerdings so einiges. Schon 2013 war klar, dass die Umnutzung der Verkehrsleitzentrale erforderlich werde. Im bisherigen Aufgaben- und Finanzplan 2018 bis 2021 wurde zuerst ein Kredit von 1,89 Millionen Franken beantragt. Im Zuge der Projektierung wurde ein genauerer Kostenvorschlag unterbreitet: In der Botschaft des Regierungsrats an den Grossen Rat werden nun 2,64 Millionen Franken beantragt, 750'000 Franken mehr als gedacht. Die Inbetriebnahme soll im Sommer 2020 stattfinden. (HAP)