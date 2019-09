Wer bei Google die Namen von National- oder Ständeratskandidaten eingibt, landet beim Klick auf den ersten Treffer auf einer Wahlwebseite der CVP. Die umstrittene Kampagne der Partei, die am Dienstag für Aufregung unter Politikern sorgte, war auch im «SRF-Club» mit den Aargauer Kandidierenden für den Ständerat das erste Thema.

Moderatorin Barbara Lüthi konfrontierte CVP-Aargau-Präsidentin Marianne Binder mit der Kritik an der Kampagne. Ihre Partei präsentiere sich immer gerne als integrativ und konsensfähig, nun greife die CVP andere Parteien an, mit denen sie zum Teil in Listenverbindungen kooperiere. «Was ist das für eine neue Strategie?», wollte Lüthi wissen.

Binder: «Das ist keine Negativ-Kampagne»

Marianne Binder, früher Kommunikationschefin der CVP Schweiz, betonte: «Es war nie so, dass meine Partei nicht angegriffen und ihre Positionen nicht klar gemacht hätte.» Der Vergleich der Positionen sei in einem Wahlkampf zentral, ergänzte Binder. Es handle sich nicht um eine Negativ-Kampagne, die CVP greife keine Personen gezielt an, es würden keine Kandidaten diffamiert oder persönlich beleidigt. «Wir führen Positionen der FDP auf, die wir an Kandidaten festmachen, und vergleichen sie mit den CVP-Positionen», betonte Binder.